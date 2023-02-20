На своїй сторінці в Instagram актор розмістив пост на важливу тему.

"Розмовляючи «язиком» ми схожі на росіян, але російськомовному населенню України потрібно подавати вірний приклад, а не тикати грубо носом. Я формувався в україномовному оточенні, але мене теж торкнувся «шлейф» тотальної русифікації України періоду совка. Приклад: після вузу почав бігати на проби : 99% матеріалу російською. Хочеш бути актором кіно - розмовляй російською… Отож, як результат, я теж, в певній мірі, став представником низької свідомості пересічного українця", — пише Тарас Цимбалюк.

Він наголосив, що зараз питання мови дуже загострилось і це абсолютно справедливо.

"Ворог напав на регіони, де найслабша свідомість. Є дуже проста стратегія гівнокраіни: вона нав’язує росмову, переселяє туди своїх вже «тяжко хворих», нищить все українське і, як наслідок - з’являються представники «івашимінашим», як мінімум. Все…цього достатньо, щоб люди повернули голову в бік москви, а їх діти почали голосувати за яника і тд. Зараз йде війна. Куди ще далі? Разом з цим, в жодному разі зараз не можна агресивно прискорювати популяцію української мови : тикати носом і грубо змушувати розмовляти українською російськомовне населення України! Чому? Бо за цим послідує зворотня агресія і ще більша неповага до українського", — додав актор.



За його словами, офіційно скрізь все має бути державною, обслуговування та представники культури теж повністю мають бути україномовними.

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"Люди з будь якою аудиторією мають подавати приклад - саме так з часом буде рости рівень українізації. АЛЕ! Не буде толку, якщо в Карпатах не будуть здавати житло переселенцям з Миколаєва, бо ті все життя розмовляли російською, - це внутрішній конфлікт. Далі, ще з’явилась когорта «розумників», котрі виправляють, висміюють людей, що вчаться розмовляти українською мовою. Це - дно. Навпаки,- зараз цінні будь які спроби та ініціативи! Низький уклін тим, хто помиляється але намагається! Ви - майбутнє тієї бажаної трансформації! Отож, попереду великий шмат роботи. Але з’явилась фундаментальна ватерлінія : практично кожен тепер бачить де чорне, а де біле", — наголосив Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк

Нагадаємо, розлучившись зі своєю другою дружиною Антоніною, Тарас Цимбалюк видалив зі своєї сторінки в соцмережі їхні спільні фото.

Вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.

Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.