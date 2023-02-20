На своей странице в Instagram актер поднял важную тему.

"Говоря на «языке» мы похожи на русских, но русскоязычному населению Украины нужно подавать верный пример, а не тыкать грубо носом. Я формировался в украиноязычном окружении, но меня тоже коснулся «шлейф» тотальной русификации Украины периода совка. Пример: после вуза начал бегать на пробы : 99% материала на русском. Хочешь быть актером кино - говори на русском… Так что, как результат, я тоже, в определенной степени, стал представителем низкого сознания рядового украинца", — пишет Тарас Цымбалюк.

Он подчеркнул, что сейчас вопрос язяка очень обострился и это совершенно справедливо.

"Враг напал на регионы, где самое слабое сознание. Есть очень простая стратегия говностраны: она навязывает рус. язык, переселяет туда своих уже «тяжело больных», уничтожает все украинское и, как следствие – появляются представители «и нашим нашим», как минимум. Все... этого достаточно, чтобы люди повернули голову в сторону москвы, а их дети начали голосовать за яника и т. д. Сейчас идет война. Куда еще дальше? Но ни в коем случае сейчас нельзя грубо заставлять разговаривать на украинском русскоязычное население Украины! Почему? Потому что за этим последует обратная агрессия и еще большее неуважение к украинскому", - добавил актер.





По его словам, официально везде все должно быть на государственном, обслуживание и представители культуры тоже полностью должны быть украиноязычными.

"Люди с любой аудиторией должны подавать пример - именно так со временем будет расти уровень украинизации. НО! Не будет толку, если в Карпатах не будут сдавать жилье переселенцам из Николаева, потому что те всю жизнь говорили по-русски, - это внутренний конфликт. Далее, еще появилась когорта «исправляющих умников» которые высмеивают людей, которые учатся разговаривать на украинском языке… Это – дно… Наоборот, – сейчас ценны любые попытки и инициативы! Вы – будущее той желанной трансформации! Так что впереди большой кусок работы. Но появилась фундаментальная ватерлиния: практически каждый теперь видит где черное, а где белое", - отметил Тарас Цымбалюк.

Напомним, расставшись со своей второй женой Антониной, Тарас Цымбалюк удалил со своей страницы в соцсети их совместные фото.

Уже экс-супруга актера Тина рассказала, что для их отношений испытанием стала война.

Также сообщалось, что у участницы шоу "Холостяк" был роман с Тарасом Цымбалюком.