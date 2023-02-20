На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, що минулий рік для неї, як ї для всіх українців, був складним.

"Дуже важко згадувати свій життєвий рік, коли він майже повністю співпав з роком війни. Я вдячна людям, які були поруч зі мною. Які не давали здатися, які підтримували, тримали на плаву, оберігали, вірили, любили. Все наше життя навколо правильних людей. Навколо своїх людей. Я досі не розумію, як ми всі разом це витримали та продовжуємо далі жити, сміятися та любити. Багато питань і так само багато відповідей на них. У чому я точно впевнена - в людях, країні та внутрішньому поклику", — пише Марина Боржемська.

Зірка "Зважені та щасливі" зізналася, що допомагало їй триматися весь цей час.

"Відчуваю та знаю, хто та що не давало опустити руки за весь цей час – віра, яку не вирвати, не спалити, не підірвати, не зламати. Віра у наше майбутнє, у наших людей та життя, яке є зараз та ще краще чекає попереду. Хочу подякувати нашим воїнам - саме вони дають можливість бачити новий день та прокидатися у своєму ліжку. Завдяки їм я маю можливість бачити, як ростуть мої діти, як будується нова всесвітня історія, любити рідних, працювати і продовжувати робити те, що я можу та вмію", — додала тренерка.

Вона також подякувала своїй родині, команді та людям, які завжди поряд.

"Далі буде - я у цьому впевнена. І точно знаю, з ким це майбутнє буде, а з ким точно ні. Люблю вас та буду безупинно крокувати до своїх мрій та кращого життя разом із вами! Любіть. Рідних. Друзів. А головне - себе. Без любові до себе самого, не буде любові інших", — наголосила Марина Боржемська.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.