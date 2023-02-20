На своей странице в Instagram экс-жена боксера Вячеслава Узелкова рассказала, что прошлый год для нее, как и для всех украинцев, был сложным.

"Очень трудно вспоминать свой жизненный год, когда он почти полностью совпал с годом войны. Я благодарна людям, которые были рядом со мной. Которые не давали сдаться, поддерживали, держали на плаву, оберегали, верили, любили. Вся наша жизнь вокруг правильных людей. Вокруг своих людей. Я до сих пор не понимаю, как мы все вместе это выдержали и продолжаем дальше жить, смеяться и любить. Много вопросов и много ответов на них. В чем я точно уверена - в людях, стране и внутреннем зове" , – пишет Марина Боржемская.

Звезда "Зважені та щасливі" призналась, что помогало ей держаться все это время.

"Чувствую и знаю, кто и что не давало опустить руки за все это время – вера, которую не вырвать, не сжечь, не взорвать, не сломать. Вера в наше будущее, в наших людей и жизнь, которая есть сейчас и еще лучшая ждет впереди. Хочу поблагодарить наших воинов - именно они дают возможность видеть новый день и просыпаться в своей постели, благодаря которым я имею возможность видеть, как растут мои дети, как строится новая всемирная история, любить родных, работать и продолжать делать то, что я могу и умею", — добавила тренер.

Она также поблагодарила свою семью, команду и людей, которые всегда рядом.

"Продолжение следует - я в этом уверена. И точно знаю, с кем это будущее будет, а с кем точно нет. Люблю вас и буду непрерывно шагать к своим мечтам и лучшей жизни вместе с вами! Любите. Родных. Друзей. А главное - себя. Без любви к себе самому, не будет любви других", - подчеркнула Марина Боржемская.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.