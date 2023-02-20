Українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко зібрала головні новини за 361 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що окупанти протягом дня обстрілювали Харківщину – Чугуївський та Куп’янський район.

«Щось таки буде, але ми готові» - речник Повітряних сил ЗСУ розповів про нагнітання ситуації навколо річниці вторгнення. Напередодні над Києвом знову були повітряні «кулі». Минулого разу їх фіксували переддень ракетної атаки.

Міністр оборони Франції повідомив, що Україна до кінця наступного тижня отримає колісні танки АМХ-10RC.

В окупованому Бердянську палала база відпочинку, де був шпиталь російських військових. В Донецьку горіло приміщення «прокуратури ДНР» та військова казарма.

Польща купила в Україні права на адаптацію відомого серіалу і в березні запускає свою версію «Слуги народу», і тепер там цікавлять, чи не має актор Марцін Хікнар президентських амбіцій.

Партизани українського руху «Атеш», який раніше діяв переважно в Криму, взяли на себе відповідальність за знищення 19 «вагнерівців» в ростовській області – їм допомогли задихнутися чадним газом.

Остання воля Героя України Андрія Верхогляда – він до своєї загибелі поділився із дружиною, що хотів би, аби Надія Дорофєєва вручила йому нові погони – співачка виконала це бажання.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.