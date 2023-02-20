На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что оккупанты в течение дня обстреливали Харьковщину – Чугуевский и Купянский район.

«Что-то будет, но мы готовы» - спикер Воздушных сил ВСУ рассказал о нагнетании ситуации вокруг годовщины вторжения. Накануне над Киевом снова были воздушные шары. В прошлый раз их фиксировали канун ракетной атаки.

Министр обороны Франции сообщил, что Украина до конца следующей недели получит колесные танки АМХ-10RC.

В оккупированном Бердянске горела база отдыха, где находился госпиталь русских военных. В Донецке горело помещение «прокуратуры ДНР» и военная казарма.

Польша купила у Украины права на адаптацию известного сериала и в марте запускает свою версию «Слуги народа», и теперь там интересуются, нет ли у актера Марцина Хикнара президентских амбиций.

Партизаны украинского движения «Атеш», ранее действовавшего преимущественно в Крыму, взяли на себя ответственность за уничтожение 19 «вагнеровцев» в ростовской области – им помогли задохнуться угарным газом.

Последняя воля Героя Украины Андрея Верхогляда – он до своей гибели поделился с женой, что хотел бы, чтобы Надежда Дорофеева вручила ему новые погоны – певица исполнила это желание.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.