За словами Лесі Нікітюк, коли вона приїхала в один із найбільш постраждалих районів, почався снігопад, який, за її словами, ніби захотів "приховати" масштабні руйнування.

Українська ведуча та блогер Леся Нікітюк показала жахливі наслідки російських атак у Харкові. Вона на власні очі побачила, на що окупанти перетворили деякі райони міста. Фотографіями знаменитість поділилася в Instagram-Сториз.

За словами зірки, коли вона приїхала в один із найбільш постраждалих районів, почався снігопад, який, за її словами, ніби захотів "приховати" масштабні руйнування. Також телеведуча Леся Нікітюк поділилася своїми враженнями від побаченого і зізналася, що таке важко бачити на власні очі.

"Сама природа ніби захотіла прикрити хуртовиною всі понівечені ворогом будинки. Сніг може і прикрив наслідки, але ми всі бачимо і завжди пам'ятатимемо що зробила "сосійська федерація", - сказала Леся Нікітюк.

Вона також показала руїни, що колись були школою, але росіяни все зруйнували. На стінах кіптява від загоряння, на стелі дірки від снарядів, а вікон зовсім немає.

Також Леся Нікітюк зустрілася з вчителями та директором однієї зі шкіл Харкова, які незважаючи на обстріли ні на мить – не залишили навчальний заклад.

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