По словам Леси Никитюк, когда она приехала в один из наиболее пострадавших районов, начался снегопад, который, по ее словам, будто захотел "скрыть" масштабные разрушения.

Украинская ведущая и блогер Леся Никитюк показала ужасающие последствия российских атак по Харькову. Она своими глазами увидела, на что оккупанты превратили некоторые районы города. Фотографиями знаменитость поделилась в Instagram-Сториз.

По словам звезды, когда она приехала в один из наиболее пострадавших районов, начался снегопад, который, по ее словам, будто захотел "скрыть" масштабные разрушения. Также телеведущая Леся Никитюк поделилась своими впечатлениями от увиденного и призналась, что подобное трудно видеть своими глазами.

"Сама природа словно захотела прикрыть метелью все изуродованные врагом дома.. Снег может и прикрыл последствия, но мы все видим и всегда будем помнить что сделала "сосийская федерация", – сказала Леся Никитюк.

Она также показала руины, которые когда-то были школой, но россияне все разрушили. На стенах копоть от возгорания, в потолке дыры от снарядов, а оконо вовсе нет.

Также Леся Никитюк встретилась с учителями и директором одной из школ Харькова, которые несмотря на обстрелы не на мгновение - не покинули учебное заведение.

Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.

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