Як зізнався Анатолій Анатоліч, така ситуація склалася зараз у багатьох українських артистів і телеведучих.

Телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч, як і багато інших зірок українського шоу-бізнесу, під час повномасштабної війни втратив основний свій заробіток. Нині він веде благодійні концерти та займається волонтерством. В інтерв'ю "Зірковому" на YouTube він розповів про труднощі, які є у нього через це зараз.

Як зізнався Анатолій Анатоліч, зараз його доходи дорівнюють нулю. Щоправда, певний заробіток приносять йому рекламні інтеграції до Instagram, але це невеликі кошти.

Ведучий також розповів, коли проводить якісь благодійні заходи, на яких збирають кошти на допомогу Україні, то не бере за це гроші. Така сама проблема у Козловського та Позитиву - вони "всі в одному човні".

"Мої заробітки за останні місяці рівні нулю. Щось я отримав за рекламу в Instagram. Це може бути 5-10% від того, що я заробляв раніше. Я безробітний. Нещодавно спілкувався з Позитивом, він за півроку заробив нуль, Козловський також , у нього тільки був один корпоратив. Зараз ми всі в одному човні, у всіх однакова ситуація. Я втратив роботу. Я безробітний", - зазначив Анатолій Анатоліч.

Також Анатолій Анатоліч додав, що все, що має, ведучий віддає, щоб його діти здобували освіту і були в безпеці. За його словами, йому нічого не потрібно, а в холодильнику у нього лежать лише гречана каша та два сирники.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.