Телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич как и многие другие звезды украинского шоу-бизнеса, во время полномасштабной войны потерял основной свой заработок. Сейчас он ведет благотворительные концерты и занимается волонтерством. В интервью "Зірковому" на YouTube он рассказал о трудностях, которые есть у него из-за этого сейчас.

Как признался Анатолий Анатолич, сейчас его доходы равны нулю. Правда, определенный заработок приносят ему рекламные интеграции в Instagram, но это небольшие средства.

Ведущий также рассказал, когда ведет какие-то благотворительные мероприятия, на которых собирают средства в помощь Украине, то не берет за это деньги. Такая же проблема у Козловского и Позитива - они "все в одной лодке".

"Мои заработки за последние месяцы равны нулю. Что-то я получил за рекламу в Instagram. Это может быть 5-10% от того, что я зарабатывал раньше. Я безработный. Недавно общался с Позитивом, он за полгода заработотал ноль, Козловский также, у него только был один корпоратив. Сейчас мы все в одной лодке, у всех одинаковая ситуация. Я потерял работу. Я безработный", - отметил Анатолий Анатолич.

Также Анатолий Анатолич добавил, что все, что у него есть, ведущий отдает, чтобы его дети получали образование и были в безопасности. По его словам, ему ничего не нужно, а в холодильнике у него лежат только гречневая каша и два сырника.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.