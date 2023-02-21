На фото дружина артистка Катерина Репяхова продемонструвала образ справжньої леді, у якому вона виглядала чудово.

Стильна молода дружина українського співака Віктора Павлика впевнена: не лише влітку можна одягатися так, що перехожі обертатимуться слідом і ще довго захоплюватимуться твоєю цибулею! Так, Катерина Репяхова продемонструвала у своєму Instagram стильну цибулю, яка відмінно підійде в зимові та осінні дні, а також стане чудовим образом під час холодної весни.

На фото Катерина Репяхова демонструє брючний костюм ніжного сірого кольору на додаток з білою футболкою. Крім того, вона накинула зверху тепле пальто, яке перекликалося по кольору, з костюмом. Кучеряві локони і ніжний макіяж завершили образ. Наряд чудово підкреслив шикарну фігуру дружини Віктора Павлика.

Сам співак Віктор Павлик не зміг пройти повз знімки своєї коханої дружини. Так, у коментарях під відповідними кадрами він залишив миле повідомлення.

"Моя красуня! Моя бджілка! Моя мама Михасика! Гааа-га)", написав музикант.

У коментарях також з'явилися захоплені повідомлення від передплатників артистки: "Один кадр краще за іншого", "Шикарно. Жінково. Лаконічно. Красиво ", " Не можу надивитися", "Як же вам, добре, Катя! Така леді! Це однозначно ваш стиль" .

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.