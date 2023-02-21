На фото жена артистка Катерина Репяхова продемонстрировала образ настоящей леди, в котором она выглядела превосходно.

Стильная молодая жена украинского певца Виктора Павлика, уверена: не только летом можно одеваться так, что прохожие будут оборачиваться вслед и еще долго восхищаться твоим луком! Так, Екатерина Репяхова продемонстрировала в своем Instagram стильный лук, который отлично подойдет в зимние и осенние дни, а также станет прекрасным образов во время холодной весны.

На фото Катерина Репяхова демонстрирует брючный костюм нежного серого цвета, в дополнении с белой футболкой. Кроме того, она набросила сверху теплое пальто, которое перекликапось по цвету, с костюмом. Вьющиеся локоны и нежный макияж завершили образ. Наряд отлично подчеркнул шикарную фигуру жены Виктора Павлика.

Сам певец Виктор Павлик не смог пройти мимо снимков своей любимой жены. Так, в комментариях под соответствующими кадрами он оставил милое сообщение.

"Моя красавица! Моя пчелка! Моя мама Михасика! Гааа-га)", написал музыкант.

В комментариях также появились восхищенные сообщения от подписчиков артистки: "Один кадр лучше другого", "Шикарно. Женственно. Лаконично. Красиво ", " Не могу насмотреться", "Как же вам, хорошо, Катя! Такая леди! Это однозначно ваш стиль".

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.