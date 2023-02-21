Артист від початку повномасштабного вторгнення рф разом із дружиною Сніжаною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав із рідного Харкова за кордон і активно гастролює різними країнами, збираючи кошти на допомогу українським захисникам. Зараз же Сергій Бабкін їздить із туром містами України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист поділився з шанувальниками радісною новиною.

"Під час концерту у рідному Харкові з нами сталося дещо неочікуване – нам зі Сніжаною вручили нагрудні знаки - почесні відзнаки 127-ї Окремої бригади Територіальної оборони ІІІ ступеня. Мені забракло слів, щоб на сцені сказати, що це означає для нашої сім’ї, для нас як громадян України. Перш за все, це велика честь, і ми будемо робити і далі все, що від нас залежить, щоб бути цієї честі гідними", — наголосив Сергій Бабкін.

Музикант також показав зворушливе відео про те, як це було.

"Не буде перебільшенням сказати, що це - найважливіша нагорода в моєму житті. Низький уклін, окрема бригада Сил ТрО ЗСУ ХАРКІВ! Ми неймовірно вдячні нашим героям за їх щоденний подвиг! Слава Україні! Слава ЗСУ!", — додав Бабкін.

Нагадаємо, дружина Бабкіна показала, чим доводиться займатися, щоби виживати на виплати в Німеччині.

Як повідомляла Politeka, Сергій Бабкін зворушив до сліз кадрами з 12-річною донькою.

Також Politeka писала, що дружину Бабкіна приголомшив вчинок українців у Німеччині.