Артист с начала полномасштабного вторжения рф вместе с супругой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми уехал из родного Харькова за границу и активно гастролирует по разным странам, собирая средства на помощь украинским защитникам. Сейчас же Сергей Бабкин ездит с туром по городам Украины.

В этот раз на своей странице в Instagram артист поделился с поклонниками радостной новостью.

"Во время концерта в родном Харькове с нами произошло кое-что неожиданное - нам со Снежаной вручили нагрудные знаки - почетные знаки отличия 127-й Отдельной бригады Территориальной обороны ІІІ степени. Мне не хватило слов, чтобы на сцене сказать, что это значит для нашей семьи, для нас как граждан Украины... Прежде всего, это большая честь, и мы будем делать и дальше все, что от нас зависит, чтобы быть этой чести достойными", - подчеркнул Сергей Бабкин.

Музыкант также показал трогательное видео о том, как это было.

"Не будет преувеличением сказать, что это важнейшая награда в моей жизни. Низкий поклон, отдельная бригада Сил ТрО ВСУ ХАРЬКОВ! Мы невероятно благодарны нашим героям за их ежедневный подвиг! Слава Украине! Слава ВСУ!", — добавил Бабкин.

Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.

Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.