Артист с начала полномасштабного вторжения рф вместе с супругой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми уехал из родного Харькова за границу и активно гастролирует по разным странам, собирая средства на помощь украинским защитникам. Сейчас же Сергей Бабкин ездит с туром по городам Украины.
В этот раз на своей странице в Instagram артист поделился с поклонниками радостной новостью.
"Во время концерта в родном Харькове с нами произошло кое-что неожиданное - нам со Снежаной вручили нагрудные знаки - почетные знаки отличия 127-й Отдельной бригады Территориальной обороны ІІІ степени. Мне не хватило слов, чтобы на сцене сказать, что это значит для нашей семьи, для нас как граждан Украины... Прежде всего, это большая честь, и мы будем делать и дальше все, что от нас зависит, чтобы быть этой чести достойными", - подчеркнул Сергей Бабкин.
Музыкант также показал трогательное видео о том, как это было.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
В Нафтогазе напомнили о важных изменениях и кого они касаются: "Показатели необходимо передавать…"
Митрополиту УПЦ МП светит лишение свободы: что СБУ нашла у него во время обысков
"Вы душа Украины": Данилко удивил необычным фото со сценической мамой Инной Белоконь
"Вперед, покажите, как надо": в сети бурно отреагировали на идею отправить офицеров из военкоматов на передовую
"Не будет преувеличением сказать, что это важнейшая награда в моей жизни. Низкий поклон, отдельная бригада Сил ТрО ВСУ ХАРЬКОВ! Мы невероятно благодарны нашим героям за их ежедневный подвиг! Слава Украине! Слава ВСУ!", — добавил Бабкин.
Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.
Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.
Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.