Українська співачка Оля Цибульська звернулася до своїх підписників у зверненні та згадала про втрати.

Цього року відзначають дев'яту річницю після подій на Майдані. Щороку 20 лютого народ України вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні – тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність нашої країни. Українська співачка Оля Цибульська у своїх Інстаграм-Сториз звернулася до українців.

Зокрема, співачка Оля Цибульська звернулася до своїх підписників у зверненні та згадала про втрати - а саме одного з героїв Революції гідності – Сергія Нігояна, вбитого під час штурму на вулиці Грушевського.

"День пам'яті Героїв Небесної Сотні... тих людей, які на своїх грудях і на своїх руках підняли до небес Революцію гідності. Я коли згадую оці всі події, перший, хто з'являється перед очами це Нігоян світла пам'ять усім героям вічна світла пам'ять і подяка", - сказала Оля Цибульська.

Варто зазначити, що Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року від поранення викликаного свинцевою картеччю під час подій біля стадіону "Динамо" на Грушевського під час Революції Гідності. Сергія було застрелено близько шостої години ранку, у момент, коли ще тривало перемир'я між мітингувальниками та "Беркутом".

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