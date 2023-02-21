Украинская певица Оля Цибульская обратилась к своим подписчикам в обращении и вспомнила о потерях.

В этом году отмечают девятую годовщину после событий на Майдане. Каждый год 20 февраля народ Украины чтит память Героев Небесной Сотни – тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за независимость нашей страны. Украинская певица Оля Цибульская в своих Инстаграм-Сториз обратилась к украинцам.

В частности, певица Оля Цибульская обратилась к своим подписчикам в обращении и вспомнила о потерях - а именно одного из героев Революции достоинства — Сергея Нигояна, убитого во время штурма на улице Грушевского.

"День памяти Героев Небесной Сотни... тех людей, которые на своей груди и на своих руках подняли до небес Революцию достоинства. Я когда вспоминаю эти все события, первый, кто предстает перед глазами это Нигоян светлая память всем героям вечная светлая память и благодарность", — сказала Оля Цибульская.

Стоит отметить, что Сергей Нигоян погиб 22 января 2014 от ранения вызванного свинцовой картечью во время событий возле стадиона "Динамо" на Грушевского во время Революции Достоинства. Сергей был застрелен около шести часов утра, в момент, когда еще продолжалось перемирие между митингующими и "Беркутом" .

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