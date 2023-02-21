На своїй сторінці в Instagram модельєр показав топ речей на наступний сезон.

"Весна зовсім скоро, тож саме час дізнатися чим варто поповнити свій гардероб", — наголосив Андре Тан.

1. Речі у стилі 60-х. Цієї весни настрій роблять 1960-ті: зухвале міні, соковиті фарби, стильні костюми, жакети з комірцями, короткі пальта та плащі. Якщо хочете виглядати ефектно, дизайнер рекомендує придивитися до модного вінтажу в стилі Джекі або Одрі.

2. Штани з накладними кишенями. Зручні практичні штани нарешті увійшли в моду. І не тільки штани в стилі карго, але і модні джинси, і навіть звичайні повсякденні спортивні моделі тепер модно носити з кишенями.

3. Байкерська тема. Мотоциклетна куртка — один із головних елементів байкерського стилю. За словами Андре Тана, саме цей грубий, але водночас витончений предмет буде дуже популярним цієї весни. Тож якщо у вас ще немає такої, то варто придивитися.

4. Квіти на одязі. Цього сезону у світі моди актуальними є принти та аксесуари з великими квітами. Тож для весняної вечірньої прогулянки чудово підійде сукня з цим елементом декору.

5. Плісовані речі.

"Спідниці та сукні з плісуванням повернулися в моду ще минулого сезону, але і цієї весни пліссе залишиться актуальним.

Спідниці, сукні, костюми — вибір речей у плісі дуже великий, так що сміливо обирайте, що вам до душі", — додав Андре Тан.

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