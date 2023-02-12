Цього разу на своїй сторінці в Instagram модельєр розібрав нескінченний модний тренд — білу сорочкую
"Біла сорочка ще жодного разу не залишала модні вершини. І це не дивно, адже вона - найуніверсальніша річ, яку тільки можна придумати! Актуальні фасони сорочок цього року мають різну довжину і тип крою", — розповів Андре Тан.
Дизайнер рекомендужє українкам придивитися до наступних моделей:
• довга сорочка прямого крою;
• біла сорочка oversize;
• коротка біла сорочка — мода на crop довжину сьогодні «біля керма»;
• лляна сорочка на літо — блаженство і комфорт «в одному флаконі»;
• класична чоловіча сорочка — вона ж сорочка бойфренда, яка розкішно сидить на жіночій фігурі;
• сукня-сорочка;
• асиметрична сорочка.
При цьому носити білі сорочки, за словами Андре Тана, можна буквально під все.
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"Сорочка завжди робить вас худішою та стрінкішою ну мінімум на 10 кг, а також молодшою на 10 років", — наголосив дизайнер.
Українки в коментарях підтримали пораду Андре Тана:
"Дійсно, білий колір дуже освіжає, особливо лляні сорочки oversize на літо надзвичайно комфортні";
"Круто! Дякую;) Я щось таке знала, але послухати ще раз, як підтвердження від хорошого дизайнера то потрібно!".
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Також Politeka писала, що Андре Тан показав українкам топ найактуальніших чобіт.