Цього разу на своїй сторінці в Instagram модельєр розібрав нескінченний модний тренд — білу сорочкую

"Біла сорочка ще жодного разу не залишала модні вершини. І це не дивно, адже вона - найуніверсальніша річ, яку тільки можна придумати! Актуальні фасони сорочок цього року мають різну довжину і тип крою", — розповів Андре Тан.

Дизайнер рекомендужє українкам придивитися до наступних моделей:

• довга сорочка прямого крою;

• біла сорочка oversize;

• коротка біла сорочка — мода на crop довжину сьогодні «біля керма»;

• лляна сорочка на літо — блаженство і комфорт «в одному флаконі»;

• класична чоловіча сорочка — вона ж сорочка бойфренда, яка розкішно сидить на жіночій фігурі;

• сукня-сорочка;

• асиметрична сорочка.

При цьому носити білі сорочки, за словами Андре Тана, можна буквально під все.

"Сорочка завжди робить вас худішою та стрінкішою ну мінімум на 10 кг, а також молодшою на 10 років", — наголосив дизайнер.

Українки в коментарях підтримали пораду Андре Тана:

"Дійсно, білий колір дуже освіжає, особливо лляні сорочки oversize на літо надзвичайно комфортні";

"Круто! Дякую;) Я щось таке знала, але послухати ще раз, як підтвердження від хорошого дизайнера то потрібно!".

Нагадаємо, Андре Тан показав, який верхній одяг буде актуальним цієї зими, а що носити не варто.

Як повідомляла Politeka, Андре Тан зізнався, як народження доньки змінило його життя.

Також Politeka писала, що Андре Тан показав українкам топ найактуальніших чобіт.