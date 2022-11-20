На своїй сторінці в Instagram модельєр показав, яке взуття буде в тренді взимку 2022-2023.

По-перше, чоботи-труби. Від звичної моделі взуття вони відрізняються тим, що вони не мають блискавки із застібкою і ширина халяви рівномірна по всій довжині. Комбінуйте з класичним вечірнім платтям і шубою або вузькими брюками з кардиганом.

По-друге, чоботи-панчохи. Це зворотний тренд, що нагадує комбінацію панчох і черевиків, що щільно прилягають до ніг. Така модель підійде тим, кому хочеться зробити акцент на струнких ногах. Комбінуйте з трикотажними сукнями, міні-спідницями, шортами.

Черевики челсі не здають позиції ось уже якийсь сезон — Тан радить носити іх і зі спідницями, і з сукнями, і з широкими брюками, і зі скінні. Це коротка модель черевиків, як правило, із круглим носом. Абсолютна хітяра – челсі з квадратним мисом, як на показах Tod's, Ferragamo та Jil Sander.

Жокейські чоботи, за словами дизайнера, також будуть актуальними.

"Кінна естетика - хітяра цього сезону. Трендсеттери стилізують аристократичне взуття з повітряними сукнями, стьобаними куртками та легінсами, трикотажними костюмами або офісним дрес-кодом", - пише Андре Тан.



Крім того, після нашумілих "туфель ляльки Bratz" від Versace в моду знову повернулася платформа. Дизайнери експериментують не лише з босоніжками, а й із чоботями.



Наступний пост Андре Тан обіцяє зробити про актуальні шапки зими 2022/23.

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