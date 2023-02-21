На своей странице в Instagram модельер показал топ вещей на следующий сезон.

"Весна совсем скоро, поэтому самое время узнать, чем стоит пополнить свой гардероб", — подчеркнул Андре Тан.



1. Вещи в стиле 60-х. Этой весной настроение делают 1960-е: дерзкое мини, сочные краски, стильные костюмы, жакеты с воротничками, короткие пальто и плащи. Если хотите выглядеть эффектно, дизайнер рекомендует присмотреться к модному винтажу в стиле Джеки или Одри.



2. Брюки с накладными карманами. Удобные практичные штаны наконец-то вошли в моду. И не только брюки в стиле карго, но и модные джинсы, и даже обычные повседневные спортивные модели теперь модно носить с карманами.



3. Байкерская тема. Мотоциклетная куртка – один из главных элементов байкерского стиля. По словам Андре Тана, именно этот грубый, но в то же время утонченный предмет будет очень популярен этой весной. Так что если у вас еще нет такой, то стоит присмотреться.

4. Цветы на одежде. В этом сезоне в мире моды актуальны принты и аксессуары с большими цветами. Для весенней вечерней прогулки прекрасно подойдет платье с этим элементом декора.



5. Плиссированные вещи.

"Юбки и платья с плиссированием вернулись в моду еще в прошлом сезоне, но и этой весной плиссе останется актуальным.

Юбки, платья, костюмы - выбор вещей в плиссе очень велик, так что смело выбирайте, что вам по душе", - добавил Андре Тан.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

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