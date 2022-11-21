Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про три речі, які б хотів знати перед тим, як стати батьком.

На своїй сторінці в Instagram модельєр показав зворушливе архівне відео з донечкою Софією, яка народилася в 2016 році.

"Головний сюрприз у тому, що скільки б ти не готувався стати батьком, ти ніколи не будеш до цього готовий. І питання навіть не в безсонних ночах і вередуванні, а в тому що батьківство — це переродження. Тримати на руках частинку себе, розуміти, що кожна твоя дія тепер напряму впливатиме на неї — це заворожуюче і лякаюче. Міжнародний день дитини — чудова нагода розповісти про речі, які я б хотів знати перед тим як стати батьком", — пише Андре Тан.



По-перше, за його словами, навіть не намагайтеся вгадати, наскільки ви виростете як людина.

"З появою Соні виявилося, що я здатен на значно більше, ніж міг собі уявити. Спочатку втрата сну на тижні може здатися трагедією. Але щойно зустрічаєш свою дитину вперше, жодна з цих речей вже не здається жертвою. З кожним днем я відкривав в собі джерела любові та сили, про які я навіть не підозрював", — зізнається дизайнер.

По-друге, не обов’язково любити усіх дітей, щоб любити своє чадо.

"Хоча я не мав відрази до дітей, але й особливого кайфу від тримання чужих діток на руках не отримував. Крики завжди вганяли мене в стрес. Я дуже боявся, що не сподобаюся своїй дитині. Ніби моя нервозність щодо чужих дітей якимось магічним чином передасться їй. Виявилося, що не обов’язково подобатися всім дітям — потрібно лише сподобатися власним (і ви будете подобатися, не хвилюйтеся)", — пояснює зірка.

Також Андре Тан наголосив, що немає «ідеального часу» для народження дитини.



"Я багато думав про те, чи є «правильний» чи «ідеальний» час для народження дитини, і дійшов висновку, що його немає — час є дуже особистою справою, і він виглядає по різному на різних етапах життя. Озираючись назад, я бачу, що навіть мої друзі, що розпланували батьківство до дрібничок, були готові до нього не більше за мене. Треба прийняти то факт, що ви будете новачком і багато часу почуватиметеся абсолютно розгубленим", — додав дизайнер.



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