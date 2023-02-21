Українська актриса Анна Кошмал вже довгий час займається йогою і може легко зробити чимало складних асан. Нещодавно артистка похвалилася, що їй днями вдалося увійти до ширшасану. Тобто зірка зробила стійку на голові та підняла прямі ноги вгору. Цього разу на своїй сторінці в Інстаграмі вона показала результати своїх тренувань.

Спочатку українська актриса Анна Кошмал у спеціальному комбінезоні, що обтягує, стала на голову, підняла прямі ноги вгору, потім зробила в повітрі півшпагат, знову підняла прямі ноги вгору і опустилася на підлогу.

Анна Кошмал також показала результати тренувань, засвітивши точений прес. На фото вона позує навпроти дзеркала.

Вона стоїть у залі, де розмістили безліч дзеркал. Волосся дівчина зібрала на потилиці за допомогою шпильки і постаралася зробити максимально невимушений вигляд, позуючи в топі персикового кольору та коричневих вільних штанах. Як професійній актрисі з великим стажем, їй це вдалося чудово. Артистка також додала, що день провела дуже продуктивно і почала його з йоги, крім того, її гарному настрою сприяла погода на вулиці. На фото від неї світить енергія ангела, а фігура просто вражає.

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