Украинская актриса Анна Кошмал уже долгое время занимается йогой и может с легкостью сделать немало сложных асан. Недавно артистка похвасталась, что ей на днях удалось войти в ширшасану. То есть звезда сделала стойку на голове и подняла прямые ноги вверх. В этот раз на своей странице в Инстаграм она показала результаты своих тренировок.

Сначала украинская актриса Анна Кошмал в специальном обтягивающем комбинезоне стала на голову, подняла прямые ноги вверх, потом сделала в воздухе полушпагат, снова подняла прямые ноги вверх и опустилась на пол.

Анна Кошмал также показала результаты тренировок, засветив точенный пресс. На фото она позирует напротив зеркала.

Она стоит в зале, где разместили множество зеркал. Волосы девушка собрала на затылке с помощью заколки и постаралась сделать максимально непринужденный вид, позируя в топе персикового цвета и коричневых свободных брюках. Как профессиональной актрисе с большим стажем, ей это удалось отлично. Артистка также добавила, что день провела весьма продуктивно и начала его с йоги, кроме того ее хорошему настроению способствовала погода на улице. На фото от нее светит энергия ангела, а фигура просто впечатляет.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.