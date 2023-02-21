Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що робила перед початком повномасштабної війни.

"Гортаю свою ж стрічку, згадую: за 4 дні ДО - грала «Ін’єкцію безсмертя», за 3- дублювала мультфільм «Поганці», за 2 дні ДО (і взагалі весь ТОЙ тиждень)- була в ефірі «Ранку», за ДЕНЬ - знову була на сцені грала комедію… Що було в ті дні у мене на душі? Страшенна тривога, страх війни, такий неспокій…", — пригадує Лілія Ребрик.

23 лютого 2022 року ведуча провела ефір «Ранку з Україною», з’їздила обійняти своїх близьких, а ввечері відіграла у виставі «Два анекдота на вечерю».

"Мене на сцені завжди відпускає: я концентруюсь, розслабляюсь, жену будь-які думки з голови і віддаюсь ролі. А після я сіла в машину, в мене було багато квітів і вже так пахло весною. Ще допізна обирали меблі для нашого будинку мрії. Нового, який ми купили напередодні… Заїдали полуницею , яку купили взимку в супермаркеті (чомусь🤷‍♀️, так хотілося чогось шкідливого…) і шампанським", — пише артистка.

Відтепер, зізнається Лілія Ребрик, шампанське і полуниця - це для неї смак миру.

"Я знаю, як святкуватиму перемогу. Але тоді тааак тяжко на душі було. І за 5 годин вже почалась велика війна…. Не стану розповідати про найстрашніший день - 24 лютого. За великим рахунком він більш-менш був схожий у кожного українця. І кожному - викарбується в пам’яті назавжди", — додала зірка.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

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