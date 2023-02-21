В этот раз на своей странице в Instagram артистка рассказала, что делала перед началом полномасштабной войны.

"Листаю свою же ленту, вспоминаю: за 4 дня ДО – играла «Инъекцию бессмертия», за 3- дублировала мультфильм «Плохие парни», за 2 дня ДО (и вообще всю ТУ неделю) – была в эфире «Утра», за ДЕНЬ - снова была на сцене играла комедию... Что было в те дни у меня на душе? Страшная тревога, страх войны, такое беспокойство...", - вспоминает Лилия Ребрик.

23 февраля 2022 ведущая провела эфир «Утра с Украиной», съездила обнять своих близких, а вечером отыграла в спектакле «Два анекдота на ужин».

"Меня на сцене всегда отпускает: я концентрируюсь, расслабляюсь, гоню любые мысли с головы и отдаюсь роли. А после я села в машину, у меня было много цветов и уже так пахло весной. Еще допоздна выбирали мебель для нашего дома мечты. Нового, который мы купили накануне... Заедали клубникой, которую купили зимой в супермаркете (почему-то 🤷‍♀️, так хотелось чего-то вредного...) и шампанским", - пишет артистка.

Отныне, признается Лилия Ребрик, шампанское и клубника – это для нее вкус мира.

"Я знаю, как буду праздновать победу. Но тогда тааак тяжело на душе было. И через 5 часов уже началась большая война…. Не стану рассказывать о самом страшном дне - 24 февраля. По большому счету он более-менее был похож у каждого украинца. И каждому - отчеканивается в памяти навсегда", - добавила звезда.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.