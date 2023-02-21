Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська поділилася рецептом смачної страви з доступних продуктів.

Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати капустяні оладки.

"Шукаєте, що саме приготувати із капусти? Рекомендую рецепт смачних оладків. Легко, просто, швидко і можна нагодувати всю родину", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

700 г молодої капусти

250 мл (1 ст.) кефіру

100 г (2 шт) яєць

сіль (за смаком)

1/2 ч.л. соди

200 г (1 ст.) борошна

зелень

соняшникова олія

Спершу нарізаємо капусту дрібними шматочками. Для тіста змішуємо борошно, сіль і соду. Додаємо кефір, яйця, зелень і перемішуємо до однорідної консистенції. Змішуємо тісто з капустою.

Розігріваємо пательню, додаємо олію і смажимо оладки. Викладаємо їх на паперові рушники, аби позбутися зайвого жиру. І оладки готові - можна смакувати.

Українці в коментарях оцінили рецепт:

"Лізонько, дякую, що в такі складні часи тішите нас простими, доступними в обмежених умовах рецептами. Прийде час - будемо знову готувати під Вашим керівництвом вишукані десерти";

"Смакота) Дякую за чудовий рецепт, дуже люблю все з капустою☺️";

"За вашими рецептами усе завжди виходить супер з першого разу. Дякую вам!";

"Класний рецепт. Не складний, але оригінальний".

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