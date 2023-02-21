Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного блюда из доступных продуктов.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить капустные оладьи.

"Ищете, что именно приготовить из капусты? Рекомендую рецепт вкусных оладий. Легко, просто, быстро и можно накормить всю семью", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

700 г молодой капусты

250 мл (1 ст.) кефира

100 г (2 шт) яиц

соль (по вкусу)

1/2 ч.л. соди

200 г (1 ст.) муки

зелень

подсолнечное масло

Сначала нарезаем капусту мелкими кусочками. Для теста смешиваем муку, соль и соду. Добавляем кефир, яйца, зелень и перемешиваем до однородной консистенции. Смешиваем тесто с капустой.

Разогреваем сковороду, добавляем масло и жарим оладьи. Выкладываем их на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. И оладьи готовы – можно смаковать.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Лизенька, спасибо, что в такие сложные времена радуете нас простыми, доступными в ограниченных условиях рецептами. Придет время - будем снова готовить под Вашим руководством изысканные десерты";

"Вкуснотища) Спасибо за отличный рецепт, очень люблю все с капустой☺️";

"По вашим рецептам все всегда выходит супер с первого раза. Спасибо вам!";

"Классный рецепт. Не сложный, но оригинальный".

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

Также Politeka писала, что Лиза Глинская дала рецепт простого и вкусного блюда для всей семьи.