Нещодавно 27-річна співачка Марина Круть заявила, що "не хотіла б асоціювати себе з людьми з українського шоу-бізнесу.

Новим треком "Волонтер" Потап хотів уславити батальйон "Добробат", але в мережі це назвали приниженням їхньої діяльності. Виконавець закрив можливість коментувати трек на YouTube, але в інших соціальних мережах люди активно критикують його за недоречний інтимний підтекст. Не змовчала і бандуристка Марина Круть із Нацвідбору "Євробачення-2023", яка написала посаду в Інстаграм .

"Давай танцюй мала, дві ночі не спала. Танцюй мала, і дома не була. Ой мама, не питай з ким була і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила", - спел Потап и именно этими строками вызвал неприятие.

Нещодавно 27-річна співачка Марина Круть заявила, що "не хотіла б асоціювати себе з людьми з українського шоу-бізнесу. Тепер дівчина заговорила про те, що "жовті таблоїди" перекрутили її слова. Насправді ж спільнота молодих артистів її цікавить, їй "не подобається тусовка" таких як Потап .



"Теза була про такий шоу-бізнес. Не про українську молоду музику і сцену, не про андеграунд. А саме про таку нішу і їй подібних байрактарних і псевдопатріотичних, перефарбованих і адаптованих піснях та їхніх горе-виконавців. На жаль, це ще до цих пір. досі називається українським шоу-бізнесом. І я впевнена, що попит на це лайно зменшується", - написала Марина Круть .

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