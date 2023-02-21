Новым треком "Волонтер" Потап хотел прославить батальон "Добробат", но в сети это назвали унижением их деятельности. Исполнитель закрыл возможность комментировать трек на YouTube, но в других соцсетях люди активно критикуют его за неуместный интимный подтекст. Не смолчала и бандуристка Марина Круть из Нацотбора "Евровидения-2023", которая написала пост в Инстаграм.

"Давай танцюй мала, дві ночі не спала. Танцюй мала, і дома не була. Ой мама, не питай з ким була і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила", - спел Потап и именно этими строками вызвал неприятие.

Недавно 27-летняя певица Марина Круть, заявила, что "не хотела бы ассоциировать себя с людьми из украинского шоу-бизнеса. Теперь девушка заговорила о том, что "желтые таблоиды" извратили ее слова. На самом же деле сообщество молодых артистов ее интересует, ей "не нравится тусовка" таких как Потап.

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"Тезис был о таком шоу-бизнесе. Не об украинской молодой музыке и сцене, не об андеграунде. А именно о такой нише и ей подобных байрактарных и псевдопатриотических, перекрашенных и адаптированных песнях и их горе-исполнителей. К сожалению, это еще до сих пор называется украинским шоу-бизнесом. И я уверена, что спрос на это дерьмо уменьшается", - написала Марина Круть.

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