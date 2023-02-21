На цей раз популярна українська телеведуча Марічка Падалко розповіла про неанонсований, а ще й несподіваний візит Джо Байдена до Києва – головна світова новина. Американський президент в українській столиці вперше майже за 15 років (фото 1).
На тривогу, яку оголосили через підняте в Білорусі МІГ, гості та сторона, що приймає, ніяк не реагували. Пізніше представники адміністрації Байдена підтвердили агентству Associated Press, яке щойно вирушило з Вашингтона і попередило Москву про візит до України, щоб росія з необережності не зазнала війни з ядерною державою.
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У мережі також висловили свою думку:
«Хтось має займатися сиротами. Як такий хлопчик може жити сам? Хто має за це відповідати. Де відповідні служби? Справді, що з хлопчиком, якби вивезти його до безпечнішого міста. Або родичі, з ким він?;
Болить за дітей, за наших військових, болить за Україну 😢Господи допоможи та захисти нас; Хлопчик на відео, як він живе один??? Потрібно забрати дитину звідти! Хлопчик на відео... як він живе один? Може, хтось у нього залишився? На вулиці зима, де спить, що їсть?..... немає слів».
Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.
Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.
Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу у росіян у Чорному морі.