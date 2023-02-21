На цей раз популярна українська телеведуча Марічка Падалко розповіла про неанонсований, а ще й несподіваний візит Джо Байдена до Києва – головна світова новина. Американський президент в українській столиці вперше майже за 15 років (фото 1).

На тривогу, яку оголосили через підняте в Білорусі МІГ, гості та сторона, що приймає, ніяк не реагували. Пізніше представники адміністрації Байдена підтвердили агентству Associated Press, яке щойно вирушило з Вашингтона і попередило Москву про візит до України, щоб росія з необережності не зазнала війни з ядерною державою.

Офіційно у Києві Байден анонсував новий великий пакет військової допомоги на півмільярда доларів до річниці вторгнення та новий пакет санкцій (відео 3). Король Чарльз ІІІ відвідав навчання українських військових у Британії (відео 5)

Повідомляється, що двоє мешканців селища Антонівка на Херсонщині загинули внаслідок обстрілу. Військові показали, як наші діти на прифронтових територіях живуть без батьків… (відео 6)

У мережі також висловили свою думку:

«Хтось має займатися сиротами. Як такий хлопчик може жити сам? Хто має за це відповідати. Де відповідні служби? Справді, що з хлопчиком, якби вивезти його до безпечнішого міста. Або родичі, з ким він?;

Болить за дітей, за наших військових, болить за Україну 😢Господи допоможи та захисти нас; Хлопчик на відео, як він живе один??? Потрібно забрати дитину звідти! Хлопчик на відео... як він живе один? Може, хтось у нього залишився? На вулиці зима, де спить, що їсть?..... немає слів».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

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