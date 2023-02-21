В этот раз популярная украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала про не анонсированный, а еще и неожиданный визит Джо Байдена в Киев – главная мировая новость. Американский президент в украинской столице впервые почти за 15 лет (фото 1).

На тревогу, которую объявили из-за поднятого в Беларуси МИГ, гости и принимающая сторона никак не реагировали. Позже представители администрации Байдена подтвердили только что отправившимся из Вашингтона агентству Associated Press, предупредившим Москву о визите в Украину, чтобы россия по неосторожности не подверглась войне с ядерным государством.

Официально в Киеве Байден анонсировал новый крупный пакет военной помощи на полмиллиарда долларов к годовщине вторжения и новый пакет санкций (видео 3). Король Чарльз ІІІ посетил обучение украинских военных в Британии (видео 5)

Сообщается, что двое жителей поселка Антоновка в Херсонской области погибли в результате обстрела. Военные показали, как наши дети на прифронтовых территориях живут без родителей… (видео 6)

В сети также выразили свое мнение:

«Кто-то должен заниматься сиротами. Как такой маленький мальчик может жить сам? Кто должен за это отвечать. Где соответствующие службы?; Действительно, что с мальчиком, если бы вывезти его в более безопасный город. Или родственники, с кем он?;

Болит за детей, за наших военных, болит за Украину 😢Господи помоги и защити нас; Мальчик на видео, как он живет один???Нужно забрать ребенка оттуда!!! Мальчик на видео... как это он живет один? Может, у него кто-то остался? На улице зима, где он спит, что ест?..... нет слов».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.