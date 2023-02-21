Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко – відома українська хореограф та танцівниця, яка перемагала на "Танцях зі зірками", а після цього навіть ставала головним хореографом проекту. А після початку повномасштабного вторгнення Шоптенко поїхала з дитиною до Європи, де перебуває і зараз. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами та активно організовує танцювальні флешмоби в Європі. Не забуває Шоптенко і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Альона вирішила поговорити з фанатами.

"Чекаю на ваші запитання тут?", - написала Шоптенко у публікації.

"Як ви, як малюк?", - Запитав фанат.

"Нещодавно було ось так. Терміново виїхали до лікарні, бо сина нудило кожні півгодини. Давно не стикалася з чимось подібним та ще й в іншій країні. Зараз із ним усе добре", - написала Шоптенко у відповідь.

"Можна більше про стосунки з тілом. Пост відгукнувся", - написала фанатка.

"Дякую. Для мене ця тема стала не просто важливою, а справжнім предметом вивчення. Думаю зробити серію прямих ефірів із психотерапевтом", - написала зірка у відповідь.

Нагадаємо, Шоптенко з "Танці зі зірками" з-за кордону терміново звернулася до українців

Також Politeka повідомляла, що Шоптенко з "Танці зі зірками" вразила новими кадрами.

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