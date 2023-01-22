На своей странице в Instagram артистка, которая вместе с сыном после полномасштабного вторжения рф уехала за границу, поделилась радостной новостью.



"Долго думала делиться ли своими маленькими победами сейчас, когда все кажется не ко времени. Но поняла, что сама радуюсь таким постам и люблю это по-новому яркое «гордость за своих». Поэтому считаю, что своими хорошими новостями важно делиться, потому что именно они поднимают общий моральный дух и приближают нас к самой заветной победе", - пишет Елена Шоптенко.

Хореограф показала личное видео со съемок индийского блокбастера «Вставай. Рычи. Протестируй», который частично снимали в Киеве позапрошлым летом. Тогда было запрещено выкладывать что угодно.

"В сцене возле Мариинского дворца приняли участие около 100 танцовщиков, а постановкой сцены с вальсом 20-30-х годов занимались мы с Максом Леоновым. (52 минута фильма 😉). Фильм недавно получил Золотой глобус в номинации "Лучшая оригинальная песня". Композицию Naatu как раз слышно во время сцены, которую мы и снимали перед Мариинским дворцом», — похвасталась артистка.

Елена Шоптенко добавила, что испытывает чрезвычайную гордость за всю украинскую команду, организовывавшую эти съемки, и безграничное увлечение индийскими коллегами. Фильм есть на Netflix под названием "RRR".

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