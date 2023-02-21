Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко - известная украинская хореограф и танцовщица, которая побеждала на "Танцях з зірками", а после этого даже становилась главным хореографом проекта. А после начала полномасштабного вторжения Шоптенко уехала с ребенком Европу, где находится и сейчас. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, и активно организовывает танцевальные флешмобы в Европе. Не забывает Шоптенко и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Алена решила поболтать с фанатами.

"Жду на ваши вопросы тут?", - написала Шоптенко в публикации.

"Как вы, как малыш?", - спросил фанат.

"Недавно было вот так. Срочно выехали в больницу, ибо сына тошнило каждые полчаса. Давно не сталкивалась с чем-то подобным и еще и в другой стране. Сейчас с ним все хорошо", - написала Шоптенко в ответ.

"Можно больше об отношениях с телом. Пост откликнулся", - написала фанатка.

"Спасибо. Для меня эта тема стала не просто важной, а настоящим предметом изучения. Думаю сделать серию прямых эфиров с психотерапевтом", - написала звезда в ответ.

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