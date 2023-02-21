Анна Богдан, переможниця одного із сезоно реаліті-шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком, продовжує активно вести блог, розповідати про своє життя в Інстаграм і ділиться життєвими історіями. Екс-модель часто отримує безліч компліментів, пов'язаних із її стрункою фігурою.
Нещодавно Ганна зізналася, що стала ще стрункішою і допомогли в цьому не тільки танці, різні курси та індивідуальні заняття, а й те, що вона відмовилася від солодкого, зовсім виключивши його з раціону.
Тепер же у неї нова мета до літа - не тільки бути у формі, а й покращити розтяжку:
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"Поставила собі за мету до літа сісти на шпагат" - пише Богдан.
Зазначимо, що після участі у "Холостяку" Ганна Богдан стала справжньою зіркою у соціальних мережах і продовжує радувати своїх передплатників новими фото та образами.
«Красуня 😍 особливо третє фото в каруселі 🔥; Дуже чарівна; Кайфова; Які ніжки!».
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