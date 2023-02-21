Анна Богдан, победительница одного из сезоно реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, продолжает активно вести блог, рассказывать о своей жизни в Инстаграм и делится жизненными историями. Экс-модель часто получает множество комплиментов, связанных с ее стройной фигурой.
Не так давно Анна призналась, что стала еще стройнее и помогли в этом не только танцы, различные курсы и индивидуальные занятия, но и то, что она отказалась от сладкого, совсем исключив его из рациона.
Теперь же у нее новая цель к лету - не только быть в форме, но и улучшить растяжку:
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"Поставила себе цель к лету сесть на шпагат" - пишет Богдан.
Отметим, что после участия в "Холостяке" Анна Богдан стала настоящей звездой в социальных сетях и продолжает радовать своих подписчиков новыми фото и образами.
«Красотка😍 особенно третье фото в карусели🔥;Очень очаровательная; Кайфовая; Какие ножки!».
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