Катерина Репяхова, дружина відомого українського співака та композитора Віктора Павлика молодша за нього майже на тридцять років, вона часто намагається привернути увагу до їхньої родини. Також Репяхова не боїться сваритися на камеру та висловлюватись про особисті проблеми.

Розповідає вона також завжди про життя будинку, про успіхи їхнього маленького сина Михайла, на честь якого назвала магазин дитячого одягу. Катерина та Віктор вирішили влаштувати відпочинок подалі від будинку, про що розповідають в Інстаграмі.

Після особистих питань від поклонників про дитину, порушила Репяхова несподівано нову тему:

«Вибираємо ім'я нашій дочці. Наперед! Пропоную йому Стефанія» - сказала Катерина, слухаючи, як грає у закладі композиція, яка торік перемогла на Євробаченні.

Репяхова також часто рекламує різну дрібницю, зокрема одяг.

Однак цього разу рекламний образ оцінили не всі:

«Нещодавно ви питали про мою джинсову спідницю. Цього разу я обрала класичні прямі джинси та сорочку з кантом. Цікавою є альтернатива звичайної білої» - написала Репяхова.

Однак у мережі відразу знайшлися критики: «Балахон, не дуже» - пише одна з користувачів у мережі.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.