Катерина Репяхова, жена известного украинского певца и композитора Виктора Павлика моложе него почти на тридцать лет, она часто старается привлечь внимание к их семье. Также Репяхова не боится ссориться на камеру и высказываться о личных проблемах.
Рассказывает она также всегда о жизни дома, об успехах их маленького сына Миши, в честь которого также назвала магазин детской одежды. Катерина и Виктор решили устроить отдых подальше от дома, о чем рассказывают в Инстаграм.
После личных вопросов от поклоников о ребенке, подняла Репяхова неожиданно новую тему:
«Выбираем имя для нашей дочери. Заранее! Предлагаю ему Стефания» - сказала Катерина, слушая, как играет в заведении композиция, которая победила на Евровидении в прошлом году.
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Репяхова также часто рекламирует различную мелочь, в том числе и одежду.
Однако в этот раз рекламнвй образ оценили не все:
«Недавно вы спрашивали о моей джинсовой юбке. В этот раз я выбрала классические прямые джинсы и рубашку с кантом. Интересна альтернатива обычной белой» - написала Репяхова.
Однако в сети сразу нашлись критики: «Балахон, не очень» - пишет одна из пользователей в сети.
Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.
Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.