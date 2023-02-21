Катерина Репяхова, жена известного украинского певца и композитора Виктора Павлика моложе него почти на тридцать лет, она часто старается привлечь внимание к их семье. Также Репяхова не боится ссориться на камеру и высказываться о личных проблемах.

Рассказывает она также всегда о жизни дома, об успехах их маленького сына Миши, в честь которого также назвала магазин детской одежды. Катерина и Виктор решили устроить отдых подальше от дома, о чем рассказывают в Инстаграм.

После личных вопросов от поклоников о ребенке, подняла Репяхова неожиданно новую тему:

«Выбираем имя для нашей дочери. Заранее! Предлагаю ему Стефания» - сказала Катерина, слушая, как играет в заведении композиция, которая победила на Евровидении в прошлом году.

Репяхова также часто рекламирует различную мелочь, в том числе и одежду.

Однако в этот раз рекламнвй образ оценили не все:

«Недавно вы спрашивали о моей джинсовой юбке. В этот раз я выбрала классические прямые джинсы и рубашку с кантом. Интересна альтернатива обычной белой» - написала Репяхова.

Однако в сети сразу нашлись критики: «Балахон, не очень» - пишет одна из пользователей в сети.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.