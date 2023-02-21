Актриса гумористичного проекту "Дизель Шоу" Марина Грицук, яка 17 днів перебувала під Києвом в окупації, пішла працювати на росіян. Кадрами зі знімального майданчика Грицук поділилася у Instagram. Вчинок артистки викликав бурхливу реакцію серед українців.

Зокрема, вона почала працювати на російський телеканал у Білорусі, звідки вона родом. Новим роботодавцем артистки став "ТНТ International" – міжнародна версія розканалу "ТНТ". Не варто й пояснювати, що зароблені кошти, зокрема, вирушають і до Росії, де компанія-власник платить податки, які конвертуються у фінансову підтримку війни в Україні.

Її екс-колега з "Дизель шоу" Єгор Крутоголов розповідав, що про евакуацію у березні минулого року ледь домовився її чоловік-білорус. Під Києвом на 17 день окупації за нею приїхав танк і її забрав. Її чоловік – артист просто хотів урятувати свою дружину, бо ніхто інший не міг допомогти.

У мережі українці вже почали обговорювати таке рішення Марини Грицук. Не дивно, що її розкритикували. Багато хто написав, що це на краще - їй не місце в Україні:

"Мудрое рішення! Валіза і вокзал, як-то кажуть",

"Добре зробила, адже українська культура зовсім не втратить нічого. Сам факт, що таких зрадників як вона ще багато",

" Було б гірше, якби залишилася. Приховані зрадники нам не потрібні",

"Щасливого плавання з російським кораблем! Її нічого не змінить!".

"Вона в Дізілі була НІЯКА. Як то кажуть,не приший кобилі хвіст. Тем більше що вона до того була улюблена ведуча вусатого деруна. У неї є діти, то хай подумає, за свою поведінку не соромно перед ними?"

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