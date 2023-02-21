Актриса юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Грицук, которая 17 дней находилася под Киевом в оккупации, пошла работать на россиян. Кадрамы со съемочной площадки Грицук поделилась в Instagram. Поступок артистки вызвал бурную реакцию среди украинцев.

В частности, она начала работать на российский телеканал в Беларуси, откуда она родом. Новым работодателем артистки стал "ТНТ International" – международная версия росканала "ТНТ". Не стоит и объяснять, что заработанные средства, в частности, отправляются и в рф, где компания-собственник платит налоги, которые конвертируются в финансовую поддержку войны в Украине.

Ее экс-коллега по "Дизель шоу" Егор Крутоголов рассказывал, что об эвакуации в марте прошлого года едва договорился ее муж-белорус. Под Киевом на 17-й день оккупации за ней приехал танк и ее забрал. Ее муж – артист просто хотел спасти свою жену, потому что никто другой не мог помочь.

В сети украинцы уже начали обсуждать такое решение Марины Грицук. Неудивительно, что ее раскритиковали. Многие написали, что это к лучшему - ей не место в Украине:

"Мудрое решение! Чемодан вокзал, как говорится",

"Хорошо сделала, ведь украинская культура совсем не потеряет ничего. Сам факт, что таких изменников как она еще много",

"Было бы хуже, если бы осталась. Скрытые предатели нам не нужны",

"Счастливого плавания с русским кораблем! Ее ничего не изменит!".

"Она в Дизиле была НИКАКАЯ. Как говорится, не пришей кобыле хвост. Тем более что она до того была любимой ведущей усатого деруна. У нее есть дети, пусть подумает, за свое поведение не стыдно перед ними?".

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

Как Politeka сообщала, Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, что происходит на передовой, где служит его брат.

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" нашел причину, почему никогда не пойдет служить.



