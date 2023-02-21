Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська хореограф і танцівниця, яка перемагала на "Танцях зі зірками". Після цього артистка вирішила спробувати себе у ролі судді проекту, але нарвалася на критику українців. А потім Гвоздєва вирішила поїхати до Грузії, де її запросили бути хореографом-постановником місцевого аналогічного проекту. Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Гвоздєва поділилася кадрами з ТікТока у своєму сторісі.

"А хто тут у нас 1988. Щойно побачила себе в ТікТок, школяркою і приємно була здивована, що різниця невелика. На цій молодій та приємній ноті лягаю спати і вам бажаю завжди бути коханими і на позитиві. Тихої ночі", - написала Ілона. під кадрами, жартома, що друга частина відео, де вона на 20 років молодша.

"Начебто і 20 років не минуло", - жартома підписала кадри Гвоздєва в ТікТок.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"1988 не старіють. Як добре вино, з кожним роком все краще";

"Щось різниці не видно. Красуня";

"1988. Теж фільтр не діє".

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" вразила фігуркою, з'явившись у спідній білизні.

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