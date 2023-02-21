Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская хореограф и танцовщица, которая побеждала на "Танцях з зірками". После этого артистка решила попробовать себя в роли судьи проекта, но нарвалась на критику украинцев. А потом Гвоздева решила поехать в Грузию, где ее пригласили быть хореографом-постановщиком местного аналогичного проекта. Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Гвоздева поделилась кадрами из ТикТока в своем сторис.
"А кто тут у нас 1988. Только что увидела себя в ТикТок, школьницей и приятно была удивлена, что разница небольшая. На этой молодой и приятной ноте ложусь спать и вам желаю всегда быть любимыми и на позитиве. Тихой ночи", - написала Илона под кадрами, шутя, что вторая часть видео, где она на 20 лет моложе.
"Вроде й 20 лет не прошло", - подписала шуточно кадры Гвоздева в ТикТок.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"1988 не стареют. Как хорошое вино, с каждым годом все лучше";
"Что-то разницы не видно. Красотка";
"1988. Тоже фильтр не действует".
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила фигуркой, появившись в нижнем белье
А еще Politeka сообщала, что Илона Гвоздева из "Танці зі зірками" неожиданно обратилась к украинцам с советом
Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" после шквала критики резко ответила украинцам