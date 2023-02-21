Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая прославилась благодаря шоу "Танцюють всі". После этого звезда победила на проекте "Танці з зірками" и даже была приглашенной судьей проекта, но после этого нарвалась на критику украинцев из-за своей позиции по оценкам. Но звезда не стала переживать из-за этого и стала хореографом-постановщиком на грузинских "Танцях з зірками". После работы артистка отмечала, что призы на грузинском проекте намного лучше украинских.
Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Гвоздева поделилась фото, где позировала только в белье.
"Доброе утро", - написала Илона под фотографией, где позировала на ступеньках.
А до этого звезда рассказала о спорте. Гвоздева опубликовала фото, где занималась упражнениями.
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"Спорт или стресс? Я однозначно выбираю спорт!
Физические упражнения и нагрузки – лучший способ высвободить негативные эмоции, снять стресс, высвободить чрезмерную тревогу и улучшить свое эмоциональное и психологическое состояние", - написала Илона.
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" после шквала критики резко ответила украинцам
А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танці зі зірками" показала своего сына и обратилась к украинцам
Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танці з зірками" поразила кадрами со своим мужем