Танцовщица и хореограф Илона Гвоздева, которая стала победительницей "Танців з зірками", показала фигуру, появившись в нижнем белье.

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая прославилась благодаря шоу "Танцюють всі". После этого звезда победила на проекте "Танці з зірками" и даже была приглашенной судьей проекта, но после этого нарвалась на критику украинцев из-за своей позиции по оценкам. Но звезда не стала переживать из-за этого и стала хореографом-постановщиком на грузинских "Танцях з зірками". После работы артистка отмечала, что призы на грузинском проекте намного лучше украинских.

Не забывает Илона и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Гвоздева поделилась фото, где позировала только в белье.

"Доброе утро", - написала Илона под фотографией, где позировала на ступеньках.

А до этого звезда рассказала о спорте. Гвоздева опубликовала фото, где занималась упражнениями.

"Спорт или стресс? Я однозначно выбираю спорт!

Физические упражнения и нагрузки – лучший способ высвободить негативные эмоции, снять стресс, высвободить чрезмерную тревогу и улучшить свое эмоциональное и психологическое состояние", - написала Илона.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" после шквала критики резко ответила украинцам

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