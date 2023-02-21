Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася гарячими кадрами із нової фотосесії, на яких постала у незвичайному образі.
Як видно, на нових знімках Даша з'явилася у темній локації, деякі з фото розмиті, а деякі загалом чорно білі. При цьому вона виглядає дуже ефектно - на ній чорна мережива і розкішна леопардова шуба. Доповнюють образ елегантна зачіска, яскравий макіяж з червоною помадою та прикраси.
У підписі до публікації Квіткова написала: "Мені дуже незвичайно бачити себе у такому леопарді, але щось у цьому є". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати гарячі фото блогерки:
"Якщо, то леопард зараз супер у тренді, якщо розумієте, про що я".
"От цікаво, Микита не кусає лікті, що пішов із сім'ї, від такої привабливої жінки".
"Леопард зараз у тренді".
"Не знаю, чому вам незвично, мені здається ви саме така".
"Даша, ці фото мають бути на обкладинці стильного журналу".
"Просто неймовірна".
"Насолода для очей".
"Ну, леопарди зараз точно у тренді".
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