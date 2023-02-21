Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась горячими кадрами из новой фотосессии, на которых предстала в необычном образе.

Как видно, на новых снимках Даша появилась в темной локации, некоторые из фото размыты, а некоторые вообще черно белые. При этом она выглядит очень эффектно – на ней черное кружевное белье и роскошная леопардовая шуба. Дополняют образ элегантная прическа, яркий макияж с красной помадой и украшения.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Мне очень необычно видеть себя в таком леопарде, но что-то в этом есть". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать горячие фото блогерши:

"Если что, то леопард сейчас супер в тренде, если понимаете, о чем я".

"Вот интересно, Никита не кусает локти, что ушел из семьи, от такой привлекательной женщины".

"Леопард сейчас в тренде".

"Не знаю, почему вам необычно, мне кажется вы именно такая".

"Даша, эти фото должны быть на обложке как-то стильного журнала".

"Просто невероятная".

"Наслаждение для глаз".

"Ну, леопарды сейчас точно в тренде".

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