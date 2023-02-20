Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала відео, в якому зробила незвичайне відкриття для жінок.

Як видно, Оля зняла новий комедійний ролик, сидячи у кріслі майстра лазерної епіляції. Перед камерою вона з'явилася в білому халаті, її волосся недбало укладене, а в руках вона тримає спеціальні окуляри, які захищають очі під час процедури. Оля знімає своє відео, абсолютно не зважаючи на майстра, яка зайнята її ногами з апаратом у руках.

У ролику Цибульська заявляє, що саме українець вигадав перший космічний корабель: "А ви знаєте, що перший космічний корабель винайшов українець? Просто одного чоловіка так задовбала жінка, що він шукав спосіб, як втекти на іншу планету".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

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"Українки можуть".
"Так, точно. Красуня чарівна, все правильно".
"У мене це правда".
"Так він шукав спосіб повернутися на іншу планету".
"Олю, ви пожежа".
"Олю, ти неймовірна дівчина. Я тебе обожнюю".
"Я, що дивилася сюжет про перший космічний корабель, про точніше його винахідників, і мені тепер просто не смішно".
"Робити епіляцію, одночасно знаходити цікаву інформацію, і кумедно її подавати – рівень Цезаря".

Нагадаємо, "Дуже пронизливо": кума Дзідзьо Цибульська підтримала українок новим відео.

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