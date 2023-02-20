Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кумедним відео, де показала, як створює образ для тренування.

Як видно, у ролику Даша знята у затишній кімнаті, де на підлозі стоїть її портрет, а поруч ліжко. Перед камерою дівчина спочатку з'явилася в одному рушнику, мабуть, після душу, а потім почала одягатися. Вона вибрала вузькі чорні лосини та спортивну кофту, а на її ногах зручні чорно-білі кроси. Наприкінці блогера надягає коротку чорну курточку, підфарбовує губи і мило посміхається в камеру.

У підписі до публікації Ульянова написала: "На тренування". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Красуня".

"А які у вас духи?"

"Звідки курточка?"

"Яка кішечка".

"Красуня".

"Класна".

"Клас. Така мила, дуже-дуже".

"Просто чарівна принцеса".

"Кошмар! На холостяку була нормальна, а тепер шкіра до кістки".

"Дуже красива і стильна. А якими духами користуєтеся?"

"Яка ви класна, фігура вогонь, красуня".

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