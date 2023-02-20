Популярна український телеведучий, інтерв'юер та блогер Анатолій Анатолич, який відзначився особливою ворожістю до українських зірок-зрадників, часто ділиться з шанувальниками у Instagram новинами та подробицями свого життя. Так, цього разу шоумен опублікував незвичайне фото з австралійського парламенту та розповів про підтримку України у світі.

Так, на фотографії, яку показав Анатолич, можна побачити, як представники австралійського парламенту вбудувалися в контури українського герба. Таким чином, на іншому боці земної кулі вирішили відзначити День державного герба України.

У підписі до публікації Анатолій Анатолич проаналізував цю ситуацію:

"Це австралійський парламент. Депутати країни з іншої частини кулі, вибудували український тризуб в залі парламенту. Таким чином австралійці привітали Україну з днем державного герба. 19 лютого 1992 році Верховна Рада затвердила цей символ своєю постановою на державному рівні - золотий Тризуб на синьому щиті. Найголовніше в цьому те, що це знову і знову нагадує що з нами весь світ. Австралія десь дуже далеко. Там зараз навіть літо, а скоро почнеться осінь. А ще там все не так, як в нас, і кенгуру і коали, і ще багато чого. Ну здавалося б, що їм до нас. Але, як бачите, вони теж з нами. Коли я за останній рік вів концерти по всій землі, я зустрічав стільки добра від людей, і завжди це добро, разом з мільйонами донатів віз додому в Київ. Ми не самі. З нами японці, австралійці, американці, французи, з нами всі. Світ ближче ніж здається. З Днем державного герба!".

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