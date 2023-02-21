Популярний український телеведучий Дмитро Комаров, який за свою кар'єру мандрівника об'їздив майже весь світ і показав його телеглядачам, тепер займається зовсім іншим. Як виявилося, з початку повномасштабної війни в Україні Дмитро їздив країною та знімав новий проект, який глядачам покажуть 24 лютого.

У своєму телеграм-каналі Дмитро опублікував фрагмент свого нового проекту під назвою "Рік". У короткому ролику можна побачити, як ведучий спілкується з військовим, а потім вони йдуть до спеціального сховища та показують глядачам установку IRIS-T, якою збивають ворожі ракети над Україною.

"Всі українці хочуть (побачити, - ред.). Ми чуємо, але ніхто не бачив", - відповів Комаров на пропозицію військового показати установку.

У підписі до публікації Дмитро написав: "На відео - Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант, Герой України Микола Миколайович Олещук. Людина, яка охороняє наше небо і рятує від ворожих ракет. Генерал покаже установку IRIS-T, що ефективно збиває ворожі повітряні цілі. Як і раніше – ми не показуємо нічого, що ворог може використати у своїх цілях. Кадри публікуються з дозволу військового командування".

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