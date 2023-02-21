Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров, который за свою карьеру путешественника объездил едва ли не весь мир и показал его телезрителям, теперь занимается совершенно другим. Как оказалось, с начала полномасштабной войны в Украине Дмитрий ездил по стране и снимал новый проект, который зрителям покажут 24 февраля.
В своем телеграмм-канале Дмитрий опубликовал фрагмент своего нового проекта под названием "Год". В коротком ролике можно увидеть, как ведущий общается с военным, а затем они идут в специальное хранилище и показывают зрителям установку IRIS-T, которой сбивают вражеские ракеты над Украиной.
"Все украинцы хотят (увидеть, - ред.). Мы слышим, но никто не видел", - ответил Комаров на предложение военного показать установку.
В подписи к публикации Дмитрий написал: "На видео – Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант, Герой Украины Николай Николаевич Олещук. Человек, охраняющий наше небо и спасающий от вражеских ракет. Генерал покажет установку IRIS-T, эффективно сбивающую враждебные воздушные цели. По-прежнему мы не показываем ничего, что враг может использовать в своих целях. Кадры публикуются с согласия военного командования".
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